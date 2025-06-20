عملية عسكرية واسعة وتدمير مضافات إرهابية جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بانطلاق عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب جنوبي المحافظة، استهدفت أوكاراً لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من الطيران الحربي، نفذت عملية ميدانية في وادي الشاي التابع لقضاء داقوق جنوبي كركوك، أسفرت عن تدمير عدد من المضافات التي كانت تستخدم من قبل عناصر التنظيم في التنقل والتخفي".

وأضاف أن "العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية لتعقب خلايا داعش في المناطق الجبلية والوديان الوعرة، وتمشيط المناطق التي ما تزال تشكل ملاذًا لخطر محتمل".

وأكد المصدر أن "القوات أنهت العملية بنجاح دون تسجيل أي خسائر في صفوفها"، مشيراً إلى أن "العمليات الاستباقية ستتواصل في جنوب كركوك، خصوصاً في وادي الشاي ومحيطه، بهدف قطع خطوط التموين والتخفي لعناصر التنظيم، وفرض الأمن الكامل على مناطق القضاء والمناطق الزراعية المحيطة".

ويُعد وادي الشاي أحد أبرز المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك، ويقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء داقوق. ويتميز الوادي بتضاريسه الجغرافية الصعبة التي تشمل تلالاً متشابكة وغطاءً نباتياً كثيفاً، مما جعله منذ سنوات ملاذاً مفضلاً لفلول تنظيم "داعش" بعد فقدانه السيطرة على المدن.

وقد شهد الوادي، منذ عام 2018، العديد من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع، بعد أن تحول إلى نقطة تجمع وتحرك لعناصر إرهابية. وتنبع أهميته من كونه يربط بين كركوك وجبال حمرين ويمتد باتجاه محافظتي ديالى وصلاح الدين، ما يجعله ممراً حيوياً يستخدمه الإرهابيون في التنقل وشن الهجمات.