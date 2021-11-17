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عملية عسكرية واسعة النطاق في ديالى وهذه نتائجها

Category: أمـن

Date: 2021-11-17T16:59:28+0000
عملية عسكرية واسعة النطاق في ديالى وهذه نتائجها

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاربعاء، نتائج عملية عسكرية نفذتها مشتركة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لتطهير مناطق وعرة يستغلها عناصر تنظيم داعش للاختباء.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قيادة العمليات المشتركة اشرفت على عملية امنية واسعة انطلقت اليوم ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، وشاركت فيها قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وطيران الجيش والقوة الجوية.

وبينت ان العملية استهدفت حاوي العظيم وبساتين ابي صيدا والعبارة، واسفرت عن تنفيذ ٨ ضربات جوية استهدفت أهدافاً لعناصر داعش، كما تم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر لعناصر داعش يحتوي مواد واعتدة واسلحة مختلفة وتدمير صاروخ.

واشارت الى ان العملية ما زالت مستمرة، وتواصل القوات الأمنية استعداداتها لإكمال المرحلة المتبقية منها.

يشار الى ان محافظة ديالى وكذلك المناطق المحاذية لها في محافظة صلاح الدين، ما زالت تحوي أوكاراً لعناصر تنظيم داعش ينطلقون منها لتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية التي تنفذ بين وقت وآخر عمليات تفتيش وتمشيط الا انها لم تتمكن حتى الان من تطهير هذه المناطق التي تمتاز بتضاريسها الوعرة.

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