عملية عسكرية لإنهاء وجود داعش في وادٍ يهدد أمن محافظتين (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانطلاق عملية عسكرية لإنهاء وجود بقايا خلايا داعش في وادي زغيتون بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوات أمنية من قيادة عمليات كركوك انطلقت صباح اليوم لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في عنق وادي زغيتون غربي محافظة كركوك من جهة صلاح الدين".

وأضاف أن "الهدف من العملية هو إنهاء وجود خلايا داعش في الوادي الذي يشهد أنشطة إرهابية بين حين وآخر وتتخذه مجاميع التنظيم مخبئاً لها"، لافتاً إلى أن "العملية تشمل إغلاق الثغرات وتدمير المضافات لعناصر التنظيم وقطع طرق تسلل وحركة الإرهابيين في الوادي".