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عملية عسكرية لتعقب مصادر قصف استهدف مناطق جنوبي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-02-26T10:25:14+0000
عملية عسكرية لتعقب مصادر قصف استهدف مناطق جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، عن قيام قوات مشتركة بعمليات عسكرية لتعقب مصادر إطلاق قنابر هاون استهدفت مناطق في جنوبي المحافظة، مبينا ان هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا "الخرق" الأمني منذ سنوات.

وقال قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع محمد لوكالة شفق نيوز ان "قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي شنت، عمليات تعقب وتفتيش بحثا عن منطلقات لقذائف هاونات سقطت، اليوم، على دور سكنية في منطقة (الخزرج) بين قضاء الدجيل وناحية يثرب جنوبي صلاح الدين".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات فقط بمنازل المواطنين"، مبينا ان "الحادث هو الأول من نوعه منذ سنوات في ظل الاستقرار الأمني الذي يسود مناطق قضاء الدجيل".

وينشط عناصر من تنظيم (داعش)، في بعض المناطق والقرى الريفية، جنوبي صلاح الدين، ويتخذونها بؤراً ومفارز متخفية ويقومون بين مدة وأخرى بتنفيذ هجمات تستهدف القطعات الأمنية او الدور السكنية.

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