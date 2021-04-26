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عملية عسكرية في نينوى وكمين يطيح بعصابة احتيال في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T10:23:21+0000
عملية عسكرية في نينوى وكمين يطيح بعصابة احتيال في بغداد

شفق نيوز / أطلق الجيش العراقي يوم الاثنين، عملية عسكرية في محافظة نينوى، فيما ألقي القبض على عصابة نصب واحتيال بكمين محكم في بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "العملية شملت المناطق والصحراء الجنوبية للمحافظة، وتهدف إلى تطهير قرى عدة أهمها عين الجحش والمناطق المحيطة بها".

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شروع قطعات فرقة الرد السريع ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، بواجب تفتيش و تطهير مناطق في ناحية ابي صيدا".

وأوضحت الخلية، أن "العملية أسفرت عن تدمير 7 أوكار و 5 عبوات ناسفة مزدوجة، والعثور على 9 أوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للأرزاق، تم تفجيرهم من قبل مفرزة الهندسة".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر أمني، بأن "فوج طوارئ بغداد السادس، تمكن بناء على معلومات وردته من قبل مفارز الأمن الوطني، من إلقاء القبض على عصابة تقوم بنصب والاحتيال على المواطنين بكمين ضمن شارع فلسطين ساحة بيروت شرقي العاصمة بغداد، بالجرم المشهود".

ولفت المصدر، إلى أن "هذه العصابة كانت تقوم بتزوير بطاقات ماستر كارت وممستمسكات لغرض سحب قروض من الشركات والجمعيات الأهلية".

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