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عملية عسكرية في معقل "معقد" لتنظيم داعش في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-21T08:39:33+0000
عملية عسكرية في معقل "معقد" لتنظيم داعش في العراق

شفق نيوز/ أطلقت قوة عراقية مشتركة، يوم الثلاثاء، عملية عسكرية صوب سلسلة جبال بادوش في محافظة نينوى، لملاحقة عناصر من تنظيم داعش تتحصن هناك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن العملية تشارك فيها قوات من الجيش العراقي والشرطة والأمن الوطني، عن طريق محورين حيث تولى الجيش تمشيط السلسلة الجبلية للبحث عن الأنفاق والمضافات، وتولت الشرطة من قوة سوات وافواج الطوارئ عملية تدقيق أمني للقرى المحيطة بسفوح جبال بادوش مثل قرية البويتر والشيقره.

وما يزال تنظيم داعش يمتلك شكلا من أشكال المعاقل والتنقل عبر الحدود العراقية مع سوريا، في مناطق صحراوية بمحافظتي الأنبار ونينوى، من منطقة شمال نهر الفرات في قضاء القائم بالأنبار وصولا إلى سلسلة جبال بادوش غربي نينوى، التي تعتبر من المواقع المعقدة بسبب تعدد المخابئ الجبلية فيها.

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