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عملية عسكرية في كركوك وسقوط ثلاثة من عناصر الحشد جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T18:30:14+0000
عملية عسكرية في كركوك وسقوط ثلاثة من عناصر الحشد جنوبي الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانطلاق عملية عسكرية في ناحية تازة بمحافظة كركوك، لملاحقة عناصر (داعش) اقدموا على قتل فلاحين في الناحية، فيما سقط ثلاثة من عناصر الحشد بمواجهات مستمرة "حتى الآن"، جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر إن "عملية أمنية انطلقت، اليوم، بإشراف قائد المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي ضمن ناحية تازة بمحافظة كركوك، لملاحقة عناصر (داعش) الذين أقدموا على قتل فلاحين اثنين وعناصر امنية في الناحية".

وأضاف المصدر أن "الفريجي وصل الى المقر المتقدم برفقة قوة عسكرية كبيرة للتعرف على ملابسات الحادث".

من جهة أخرى افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "اللواء 44 في قيادة عمليات نينوى/ الحشد الشعبي، تصدى لتعرض داعشي في قضاء الحضر جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل منتسب وسقوط جريحين آخرين من عناصر اللواء"، لافتا الى "استمرار المواجهات حتى الآن".

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