عملية عرصات بغداد.. مقتل وإصابة 12 شخصاً بينهم قيادات بارزة بالفصائل العراقية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، صباح السبت، بأن الانفجار الذي هزّ منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، تسبب بمقتل وإصابة 12 شخصاً على الأقل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، جميعهم من الفصائل المسلحة العراقية، وبينهم قيادات بارزة".

هذا وتكفل جهاز أمن الحشد الشعبي، بمسؤولية التحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مسكناً في المنطقة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى المستهدف والمنازل المجاورة.

ويأتي هذا الحادث في سياق موجة الاستهدافات التي طالت مقرات الفصائل المسلحة في العراق خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية المرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.