عملية "ضبط هواتف" داخل سجن التاجي: هاتف في مضافة بكركوك كشف الخيوط

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، تفاصيل عن عملية ضبط هواتف نقالة داخل سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية نفذت واجباً على مضافة ضمن كركوك وصلاح الدين، وتم ضبط هواتف نقالة داخل المضافة وأثناء إجراء عملية تفريغ الهواتف من محتواها اتضح وجود رسائل واتصالات من موقوفين متهمين بالارهاب داخل سجن التاجي".

وأضاف "تم التوجه الى السجن واخذ احد العناصر الارهابية الموقوفة ويدعى (ع) وهو كان يشغل منصب المراقب العام لسجن التاجي (موظف) تم تنصيبه من قبل التنظيم في البدايات وتم اعتقاله في السنين الماضية".

وتابع المصدر، "تم اخذ الموقوف الى غرفة التحقيق واعترف على أماكن الهواتف النقالة الموجودة داخل السجن".

وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق عن العثور على عدد من اجهزة الموبايل مخبأة داخل اماكن محفورة بالحائط ومخبأة ايضا داخل (سطل) وكترات مخبأة داخل علبة (كجب) وويرات شحن للموبايل ومكائن تستخدم للحلاقة، بعملية أمنية نفذت داخل سجن التاجي.