عملية صحراء الانبار..  الجيش الأمريكي يعلن مقتل أربعة من قيادات داعش

شفق نيوز/ كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن أربعة من قادة تنظيم داعش كانوا من بين 14 عنصرا قتلوا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والعراقية نفذت في صحراء الانبار غربي العراق أواخر آب الماضي.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، "كجزء من التقييم الجاري بعد الغارة، يمكن للقيادة المركزية الأمريكية أن تؤكد مقتل أربعة من قادة داعش، بمن فيهم: المسؤول عن جميع العمليات في العراق، والمسؤول عن الإشراف على جميع العمليات في غرب العراق، والمسؤول عن الإشراف على التطوير التقني، والمسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن الغارة كانت تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة تنظيم داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات في العراق، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن 15 عنصرا من تنظيم داعش قُتلوا على يد القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية خلال الغارة.

ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، كان المسلحون مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة "انتحارية" متفجرة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت نهاية آب الماضي، أن 7 جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار غربي العراق.

يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في بيان سابق مقتل قادة "داعش" في العملية المشتركة، بناء على معلومات استخبارية دقيقة في إطار عملية "وثبة الأسود" في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق والتي انطلقت (اواخر آب) والتي تضمنت 3 عمليات برية، وإنزال للقوات المحمولة جوا.