تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل بالنجف واعتقال قاتل مدير الاستخبارات في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بحصول عملية سطو مسلح على منزل جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح فجر اليوم على منزل في ناحية العباسية جنوبي مدينة النجف مركز المحافظة وسرقة 15 مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية تقدر بالملايين".

وبين المصدر، أن "الجناة قاموا باحتجاز الأسرة داخل إحدى غرف المنزل قبل تنفيذ عملية السرقة، والهروب لجهة مجهولة الهوية بعد ذلك".

في غضون ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، إلقاء القبض على (٦) مطلوبين للقضاء بينهم متهم بحادثة مقتل العميد (علي جميل عبيد) مدير استخبارات قيادة عمليات "سومر" في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه استنادًا للمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن، تمكنت مفارز المديرية وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء في قضية مقتل العميد (علي جميل عبيد) مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، الصادرة بحقه مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (١/٤ ارهاب، ٤٠٦) من قانون العقوبات، جاء القبض على المتهم قرب قاعدة الامام علي (ع) الجوية بمحافظة ذي قار، تم احالة المتهم الى جهة التحقيقية المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وبواجبات منفصلين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة تجارة المواد المخدرة ، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، تم القبض عليهما في منطقتي الجادرية وحي العامل ببغداد من خلال التنسيق مع اللواء الرئاسي وقوة تابعة الى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والفرقة الثانية - شرطة اتحادية، حيث تم تسليمهما اصوليا الى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل وبالتعاون مع شعبة شؤون المخدرات من الاطاحة بثلاثة متهمين يقومون بترويج وتجارة المواد المخدرة بمركز مدينة الحلة، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي، وقد احيلوا الى الجهات المعنية لغرض اكمال اوراقهم التحقيقية.