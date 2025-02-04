عملية سطو مسلح تطال شاحنة "براد" تنتهي بسرقة نحو 50 مليون دينار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة ميسان، يوم الثلاثاء، بقيام مسلحين مجهولين بتنفيذ عملية سطو مسلح على شاحنة نوع "براد" وسرقة مبلغ مالي منها يصل الى نحو 50 مليون دينار عراقي غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين كانوا يستقلون سيارة نوع (جارجر) اعترضت طريق سيارة شاحنة (براد) تسير على طريق ناحية "الكميت" غرب ميسان يقودها مواطن يعمل في أحد المولات التجارية في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وأوضح أن المسلحين اوقفوا السائق بعد إطلاق النار على إطارات الشاحنة (البراد)، وتحت تهديد السلاح سرقوا منه مبلغا ماليا مقداره 47 مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.