عملية "حزام بغداد".. معلومات خطيرة أنقذت العاصمة من مخططات إرهابية كبرى

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، عن إحباط عمليات إرهابية كبرى كانت تنوي استهداف العاصمة، وذلك بعد عمليات في مناطق "حزام بغداد" أطاحت بإرهابيين وحصلت على "معلومات خطيرة" بشأنهم.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسن الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "حزام بغداد وما يتعلق بحزام بغداد، القوات الأمنية كان لديها عمل كبير بهذا المجال"، مشيرا إلى أن "المعلومات الأمنية التي تمتلكها القيادة عن حزام بغداد والمجاميع الإرهابية، مكنت الأجهزة الأمنية والاستخبارية من القيام بعمل كبير هناك".

وأضاف الخفاجي، أن "القوات الأمنية استطاعت خلال العملية الأخيرة في قضاء الطارمية بأن توقف عددا من الإرهابيين، الذين كانوا يخططون لعمل إرهابي كبير ضد العاصمة بغداد وأهالي بغداد".

وأوضح أن "العملية الأمنية والعسكرية، التي حصلت في الطارمية، كانت مهمة جداً، وتم خلالها قتل عدد من الإرهابيين واعتقال آخرين وتم خلالها الحصول على معلومات في غاية الدقة والخطورة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.