عملية تمشيط تستهدف منطقة إطلاق الصواريخ على قاعدة بلد

شفق نيوز/ اعلن مصدر امني، يوم السبت، عن انطلاق عمليات امنية شاملة ضمن شريط نهر دجلة الفاصل بين ديالى وصلاح الدين، لتطهير المناطق التي تنطلق منها الصواريخ على قاعدة بلد الجوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عملية عسكرية انطلقت في اطراف قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة) على محورين لدهم وتفتيش البساتين من الجهة الشرقية على ضفاف نهر دجلة والقاء القبض على الارهابيين وتدمير اوكارهم وفرض الامن والاستقرار".

وأضاف أن "الهدف الاخر من العملية هو منع الجماعات المسلحة من شن هجمات صاروخية على قاعدة بلد الجوية من المناطق الزراعية الواقعة على شريط نهر دجلة والتابعة لقضاء الخالص".

وبين المصدر ان "العملية انطلقت من محورين، الاول من قرية زنبور باتجاه قرية الجيزاني في قضاء الخالص، بقيادة المقر المسيطر المتمثل بفوج المشاة الالي التابع للفرقة الخامسة في الجيش العراقي بأمرة العقيد غسان مرواح".

وتابع ان "المحور الثاني يبدأ من قرية زنبور باتجاه قرية الدوجمة والبساتين والاراضي التي بينهما، بقيادة قوة مشتركة من قسم شرطة الخالص ومركز شرطة جيزاني الجول وسرية من فوج طوارئ ديالى الأول، بأمرة العميد رباح مهدي".

واطلقت شرطة ديالى في وقت سابق خطة تحصين لحماية قاعدة بلد من الهجمات الصاروخية التي تنطلق من قرى واقعة على شريط نهر دجلة ضمن قضاء الخالص, وشملت التحصينات دوريات رصد ومراقبة لمنع اي هجمات.