عملية تسليب تنهي حياة مواطن عراقي في ايران

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بأن مواطناً عراقياً، قتل بعملية تسليب في إيران.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "أحد المواطنين من أهالي محافظة ميسان كان في رحلة علاجية الى مدينة الأهواز الإيرانية تعرض للتسليب هناك وقتل بطعنة سكين، فيما تم سرقة امواله وكافة المحتويات التي كانت بحوزته".

وبين المصدر، ان "تنسيقيات بدأت بين الجانبين العراقي والايراني، تمهيداً لاعادة الجثة للبلاد، عن طريق منفذ الشيب الحدودي".