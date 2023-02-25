"عملية تسليب" تشعل نزاعاً عشائرياً طاحناً جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري طاحن شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع، اليوم، بين عشيرتي آل حاتم التابعة لقضاء النصر، وآل جهل التابعة لقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بجرح 3 أشخاص من الطرفين لغاية الآن، وما تزال الأنباء متضاربة بشأن وفاة حالة رابعة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية التابعة لقضاء الشطرة والنصر تواجه صعوبة في التدخل بين الطرفين، لفك النزاع بسبب كثافة إطلاق الرصاص ".

وعزا المصدر، سبب اندلاع النزاع "لحصول عملية تسليب عجلة أحد المواطنين يوم أمس، وبعد معرفة الاشخاص المتورطين بعملية التسليب اندلع النزاع ظهر اليوم بين الطرفين، بعد فشل محاولة الصلح من الأطراف الخارجية ".