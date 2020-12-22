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عملية بادوش تسفر عن مقتل ١٢ عنصراً بداعش بمشاركة دولية

Category: أمـن

Date: 2020-12-22T11:28:35+0000
عملية بادوش تسفر عن مقتل ١٢ عنصراً بداعش بمشاركة دولية

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، عن قتل 12 عنصراً من تنظيم داعش خلال العملية الأمنية التي انطلقت في ناحية بادوش غربي محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من قتل 12 عنصرا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، خلال العملية التي انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، في ناحية بادوش غرب مدينة الموصل.

واشار الى ان العملية استندت على جهد استخباري ومعلوماتي، وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

وكان مصدر أمني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بانطلاق عملية عسكرية على اوكار لتنظيم داعش في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل.

وقال المصدر إن العملية تخللتها نفذت مقاتلات حربية ضربات جوية مكثفة على أهداف عناصر التنظيم المختبئين في الإنفاق هناك.

ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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