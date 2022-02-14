عملية اغتيال جديدة في محافظة ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الاثنين، بمقتل شاب ثلاثيني وسط المحافظة بهجوم مسلح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا النار من سلاح نوع مسدس تجاه صاحب معرض للسيارات يبلغ من العمر 31 عاماً واردوه قتيلاً قرب مطعم شناشيل بغداد وسط ميسان"، موضحا أن "الموضوع جنائي".

وبين المصدر، ان "اسباب الهجوم التي ادت لقتل الشاب لم تعرف حتى الآن"، مؤكداً أن "القوات الامنية باشرت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات".

وشهدت محافظة ميسان مؤخراً تطورات أمنية متسارعة حيث اغتال مسلحون مجهولون السبت (5 شباط الجاري) القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها اغتالوا الخميس (3 شباظ) حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة، كما اغتال مجهولون أحد عناصر سرايا السلام في مدينة العمارة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة الأربعاء الماضي، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.