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عملية استخباراتية تطيح بثلاثة "ارهابيين مهمين" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-09T08:44:25+0000
عملية استخباراتية تطيح بثلاثة "ارهابيين مهمين" في بغداد

شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، بالاطاحة بثلاثة من الاهداف الارهابية المهمة بعملية استخباراتية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان،  ورد إلى شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات واستنادا لمعلومات استخباراتية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، مبينة أنه من خلال التحقيقات الاولية تبين ان الارهابي الاول والمكنى (ابوحمزة) عمل ضمن مايسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه احد اشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة ادلب السورية والذي كان مسؤول عن نقل الاسلحة بين العراق وسوريا.

وأضاف البيان، أن الارهابي الثاني والمكنى (ابو انس) عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الانبار، مشيراً إلى أن الارهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الارهابي .

وأوضح البيان، أنه تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بالانتماء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية، مشيراً إلى أن استمرار العمليات الاستخباراتية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضرب معاقل الارهاب وتجفيف منابعهم.

 

 

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