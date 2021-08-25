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عملية استباقية تطيح بأربعة "ارهابيين" غربي نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-08-25T09:14:30+0000
عملية استباقية تطيح بأربعة "ارهابيين" غربي نينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، يوم الاربعاء، القاء القبض على  اربعة "ارهابيين" في قرى بناحية زمار غربي محافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عملية استباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥، احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت تواجد اربعة ارهابيين من المطلوبين للقضاء  وفق المادة ٤ إرهاب  في قرى كركافر وسهل المانع بناحية زمار غربي نينوى".

وأضاف بيان خلية الاعلام، أن "مفارز الشعبة المذكورة وقوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من مكافحة زمار توجهت نحو اهدافها اثر تلك المعلومات والقت القبض على المتهمين حيث تم تسليمهم لجهة الطلب".

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