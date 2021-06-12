عملية استباقية تطيح بمخطط ارهابي في الفلوجة

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات الأنبار اللواء ناصر الغنام، يوم السبت، عن احباط مخطط ارهابي في مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار غربي العراق.

وقال الغنام في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من "لواء ٤٠ الفرقة العاشرة وقوة من استخبارات ومكافحة الارهاب نفذت عملية استباقية اسفرت عن إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف المواطنين الابرياء في قضاء الفلوجة".

وأوضح الغنام أنه "تم العثور على حزام ناسف لعصابات داعش الارهابية في احد الهياكل في منطقة الشهداء بقضاء الفلوجة"، مبيناً أن العملية نفذت وفق متابعة ومعلومات استخبارية دقيقة".