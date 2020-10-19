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الاطاحة بسبعة "ارهابيين" في صلاح الدين ونينوى

Category: أمـن

Date: 2020-10-19T17:27:47+0000
الاطاحة بسبعة "ارهابيين" في صلاح الدين ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، القبض على سبعة "ارهابيين"  في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز استخبارات لواء مغاوير القيادة ومفرزة من مكافحة ارهاب سامراء تمكنت من القاء القبض على خمسة ارهابيين في منطقة العكسة التابعة الى قضاء الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين"، مبينة أن عملية القبض كانت استباقية نوعية ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء.

وأشارت الى أن المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

وفي محافظة نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قرية العملة الشمالية بناحية زمار غربي نينوى.   

وبحسب بيان رسمي، ورد الى وكالة شفق نيوز، فأن المعتقلين مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

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