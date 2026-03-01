عمليات نينوى تُدخل قطعاتها حالة انذار "ج" عقب التصعيد الأمني

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأحد، أن قيادة عمليات نينوى قررت إدخال قطعاتها الأمنية في حالة الإنذار المشدد (ج)، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار شمل تشكيلات الجيش والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على تشديد الإجراءات والانضباط الميداني، ولا سيما على مستوى الآمرين والقادة الميدانيين.

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار الاستعداد والاحتراز، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات الأحداث الأخيرة، بما يضمن تعزيز الجاهزية ومنع أي خروقات محتملة داخل المحافظة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أفاد اللواء الـ30 في الحشد الشعبي، بسقوط طائرتين مسيرتين في منطقة سهل نينوى، بالتزامن مع موجة التصعيد العسكري المتبادل بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى.

وبعدها سقطت طائرة مسيّرة ثالثة على مقر مؤسسة "البصائر" الخيرية في ناحية برطلة ضمن سهل نينوى شرق مدينة الموصل.