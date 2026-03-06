عمليات نينوى تحرك لواءين لسهل نينوى لاستلام الملف الأمني

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، ليل الجمعة - السبت، بأن قيادة عمليات نينوى دفعت بلواءين من قواتها باتجاه مناطق سهل نينوى، في خطوة تهدف إلى استلام الملف الأمني في المنطقة عقب التوترات الأخيرة التي شهدتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات نينوى حركت لواءين من قواتها إلى مناطق سهل نينوى، ضمن إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم الانتشار الأمني واستلام الملف الأمني في تلك المناطق".

وأوضح أن طهذه المناطق تخضع حالياً لمسؤولية اللواء 30 التابع للحشد الشعبي (حشد الشبك)"، مبيناً أن "التحرك يأتي بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية".

يشار إلى أن استهداف مدن إقليم كوردستان، وبحسب ما يعلن عنه، يجري من مناطق سهل نينوى، وسبق للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وأن أجرى تغييرات في القيادات الامنية بمناطق سهل نينوى، على خلفية عمليات استهداف كوردستان.