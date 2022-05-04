عمليات ميسان تعلن فض النزاع العشائري العنيف الذي خلّف قتلى

شفق نيوز/ قالت قيادة عمليات محافظة جنوبي ميسان، يوم الأربعاء، ان قطعاتها شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تجدد نزاع عشائري سابق في ناحية العزيز جنوبي المحافظة.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قائد عمليات ميسان وصل على رأس قوة عسكرية لفرض الأمن هناك بعد أن تم فرض طوق امني، كما وجه بالقاء القبض على المنتسببين بهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين.

واكدت قيادة العمليات انها لن تسمح لأي شخص كان بالخلال بالأمن والاستقرار المحافظة، مشدد على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.

وافاد مصدر امني بمحافظة ميسان، في وقت سابق من اليوم، باندلاع نزاع طاحن جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع في ناحية العزير جنوبي المحافظة بين افراد من عشيرة البخيت أُستخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".