عمليات ميسان تعلق على النزاع المسلح: اعتقلنا مطلوبين مع أسلحتهم

شفق نيوز- ميسان

أصدرت قيادة عمليات ميسان، يوم السبت، توضيحاً بشأن النزاع المسلح الذي اندلع في إحدى المناطق المتداخلة مع محافظة واسط، مؤكدة اعتقال وضبط اسلحة الأطراف المتنازعة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها توضح تفاصيل حادثة المشاجرة التي وقعت بين طرفين في إحدى المناطق الريفية المتداخلة والحدودية بين قضاء علي الغربي وناحية شيخ سعد التابعة إلى محافظة واسط والتي تبعد أكثر من (20) كم عن مركز قضاء علي الغربي شمال مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، والتي اندلعت بسبب خلافات تتعلق بالحصص المائية والأراضي الزراعية.

وأضاف البيان، أن "الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان تدخلت بشكل فوري وحازم للسيطرة على الموقف، وقد أسفرت الإجراءات عن ضبط عدد من العجلات والأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة، إضافة إلى القبض على عدد من المتورطين بها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقتل وأصيب ما لا يقل عن 13 شخصا في نزاع عشائري "عنيف" اندلع في إحدى المناطق الريفية الحدودية التي تبعد أكثر من 20 كم من مركز قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان، وفقاً لمصادر تحدثت في وقت سابق لوكالة شفق نيوز.

وتوجهت قوة أمنية كبيرة الى مكان الحادث لفرض سيطرتها على النزاع في وقتها، بحسب شهود عيان.