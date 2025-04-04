عمليات أمنية "نوعية" في بغداد وديالى.. اعتقال أجانب وضبط شاحنات مهرّبة

شفق نيوز/ نفذت القوات الأمنية في بغداد ومحافظة ديالى، يوم الجمعة، ثلاث عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين أجانب بعملية سرقة، وضبط شاحنات محملة بمواد مهرّبة، إلى جانب اعتقال أربعة متهمين بجريمة قتل في العاصمة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مركز شرطة المسبح وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين يحملان الجنسية الأجنبية قاما بسرقة مبلغ مالي من أحد محلات الصيرفة بطريقة احتيالية واحترافية".

وأضاف المصدر، أن "العملية جاءت بعد تداول مقطع فيديو على تطبيق (تيك توك)، يُظهر تفاصيل السرقة، حيث لاذ الجناة بالفرار"، مشيراً إلى "تعميم أوصافهم ليتم رصدهم لاحقاً داخل أحد الفنادق في منطقة الجادرية، واعتقالهم، قبل أن يتم إيداعهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي حادث آخر، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، إلقاء القبض على أربعة متهمين بجريمة قتل وقعت ضمن منطقة الفضيلية، شرق العاصمة.

وذكرت القيادة في ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الاعتقال جاءت بعد ورود بلاغ عن وقوع جريمة قتل، حيث سارعت المفارز الأمنية إلى مكان الحادث، وتم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، وكشف أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات عشائرية بين المجني عليه وعدد من الأشخاص".

وأشارت إلى أن "الجهود الاستخبارية أسفرت عن تحديد مكان المتهمين وضبط سلاح نوع كلاشينكوف بحوزتهم، ليتم إيداعهم التوقيف تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي محافظة ديالى، ضبطت قوات الأمن ثلاث شاحنات محملة بمواد مخالفة معدّة للتهريب.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة شفق نيوز، إن "الوحدة التكتيكية الخاصة تمكنت من ضبط شاحنتين محملتين بمواد احتياطية ودراجات نارية كانت معدّة للتهريب في ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة، فيما ضبطت مفارز قسم شرطة العظيم شاحنة ثالثة محملة بمادة الألمنيوم بدون موافقات أصولية".

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، من سرقة واحتيال إلى القتل والتهريب، في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.