عمليات أمنية في بغداد تطيح بـ"ارهابي مسلح" وعدد من المتهمين والمطلوبين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على متهم مطلوب بـ"الارهاب" وبحوزتة أسلحة واعتدة مختلفة في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد نفذت امر قبض بحق احد المتهمين لمطلوبيتة وفق احكام المادة 4 ارهاب في منطقة النهروان ببغداد.

وأوضحت أن عملية القاء القبض تمت بعد مداهمة منزله وبالجرم المشهود وبحوزته رشاشه Bkc وصندوق Bkc محمول وشريط ١٢/٥ يحتوي ( ٢٦) اطلاقه تالف و (١٠) مخازن بندقيه جي سي إيراني عوزي تحتوي (٩٠) اطلاقه و اطلاقه ١٤/٥ ومخزن كلاشنكوف يحتوي على (٣٠) اطلاقه و(٥٦)عدة تنظيف بندقيه وعلبتان عتاد Bkc فارغه و (٣) علب عتاد حديديه و(١٢) حاوية عتاد تحتوي (٢٠) اطلاقه و (١٥٠) اطلاقه بندقيه خلب و(٤٦) جهاز بندقيه خلب وصندوق عتاد خشبي و (٣) نابظ حديدي و(٥٩٦) اطلاقة عتاد Bkc .

وأشار البيان إلى تسليمه مع المواد المضبوطة الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي.

بدورها قالت الداخلية في بيان، إن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وبينت أن مفارز مكتب اجرام المدائن ألقت القبض على متهم بقضايا الإغتصاب، فيما تمكن مكتب مكافحة اجرام ابي غريب من القاء القبض على متهم آخر مطلوب بجريمة خطف، في وقت تمكن مكتب مكافحة الاتجار بالبشر/ قسم الرصافة من إلقاء القبض على متهم بقضايا الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى تمكن مفارزها ومكاتبها في العاصمة من القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ودراجات التك تك، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة.