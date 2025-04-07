عمليات أمنية في العراق.. اعتقال 51 مطلوباً وتدمير مضافات لداعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة صلاح الدين يوم الاثنين، بتنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 51 متهماً بقضايا إرهابية وجنائية في عموم المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة شملت اعتقال المطلوبين بناءً على مذكرات قضائية صادرة بحقهم، حيث تم اعتقالهم في أماكن مختلفة ونقاط تفتيش، ونقلهم إلى مقرات الاحتجاز للتحقيق معهم.

في سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تنفيذ عمليات نوعية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن القبض على إرهابي في محافظة نينوى.

وبينت، أن الارهابي، كان يشغل منصباً عسكرياً وشارك في العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية.

وبحسب بيان جهاز مكافحة الارهاب، فقد تمكنت قواته أيضاً من القبض على تاجر مخدرات في محافظة ذي قار.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال جوي في صحراء الأنبار شمال الرطبة، حيث تم تدمير مضافتين تحتويان على مواد متفجرة وحزام ناسف، كما تم تدمير أبنية قديمة متروكة في نفس المنطقة، وفق البيان.