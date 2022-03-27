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عمليات أمنية تطيح بـ"إرهابي" وثمانية متهمين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-27T16:19:04+0000
عمليات أمنية تطيح بـ"إرهابي" وثمانية متهمين في بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاحد، بالقبض على "إرهابي" وثمانية متهمين وفق مواد قانونية مختلفة  وضبط كدس من المواد المتفجرة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة".

وأوضحت أن "تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر نفذت واجبات بحث وتفتيش، أسفر عن ضبط كدس من المواد المتفجرة من  مخلفات عصابات داعش الإرهابية احتوى خمسة قنابر هاون مختلفة العيار وثلاثة مقذوفات احداها عيار (155 ملم) في مناطق جنوبي بغداد".

وأضافت أن "قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في جانب الرصافة"، موضحة أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت أيضاً من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية، بينهم مصاب بطلق ناري، تم نقله الى احد المستشفيات القريبة من الحادث، بالإضافة الى مصادرة الأسلحة التي في حوزتهم في جانب الكرخ".

وأكدت خلية الاعلام، "احالة جميع المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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