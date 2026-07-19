عمليات متزامنة في كركوك والأنبار.. الإطاحة بإرهابيين وتدمير عتاد و عجلة لداعش

شفق نيوز - كركوك / الأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على عنصرين من بقايا تنظيم داعش في عمليتين منفصلتين بمحافظة كركوك، نُفِّذتا استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة.

وذكر الجهاز في بيان، أن قواته نفذت واجبًا آخر في المحافظة ذاتها لرفع وتفكيك مخلفات التنظيم، أسفر عن معالجة كدس عتاد يضم قنابر هاون، صواريخ، حشوات قاذفة (RBG7)، بالإضافة إلى قنابل يدوية.

وفي السياق، نفذت قوة من الفوج الثالث في اللواء 57 التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، واجباً أمنياً ضمن قاطع المسؤولية في مناطق غربي المحافظة.

وأفاد بيان للهيئة، بأن القوة عثرت خلال الواجب على عجلة نوع (كيا) تعود لعناصر تنظيم داعش، حيث جرى تدميرها في موقعها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، ودون وقوع أي أضرار أو خسائر.