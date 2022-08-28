عمليات كركوك تقتل "إنتحارياً" وتصيب آخر

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات كركوك، يوم الاحد، عن قتل إرهابي وإصابة آخر بعملية أمنية في سلسلة جبلية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قطعات قيادة عمليات كركوك وبإشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، نفذت عملية أمنية في سلسلة جبال دولان"، مبينة أن العملية "أسفرت عن قتل انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً وإصابة آخر بجروح".

بدورها قالت خلية الإعلام الأمني في بيان صدر لاحقا، إنه "بعد ان انطلقت على بركة الله فجر امس السبت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، المرحلة السادسة لعملية إلارادة الصلبة في محافظة كركوك.، كانت نتائج هذه المرحلة مقتل إرهابي يرتدي حزام ناسف وجرح اخر على يد قوة من لواء 45 بالفرقة الثامنة بالجيش العراقي في منطقة ليلان ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك",

وبينت في بيانها، أن العملية تضمنت ايضا "تنفيذ 4 ضربات جوية"، مشيرة الى "العثور على وكرين للإرهابيين و21 عبوة ناسفة وحزام ناسف و3 حشوات دافعة و7 قنابر هاون عيار 60 ملم و قاذفتين RBG7، و8 صواريخ قاذفة و10 قنابر هاون 120 ملم وحقل ألغام تالف و7رمانات قاذفة و هاونين اثنين 60 ملم و8 قذائف مدفع مختلفة وقنبرتي هاون 82 ملم وموجه SPG9".

وأوضجت أنه "شارك في هذه المرحلة الفرقة الثامنة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وكذلك الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، وأفواج المغاوير"،مؤكدا أنها "استهدفت مناطق الزاب والحدود الفاصلة بين قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقاطع قيادة عمليات نينوى".