عمليات كربلاء تعلن خطة شهر محرم

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم السبت، توزيع مهام خطة شهر محرم ذكرى عاشوراء مقتل الامام الحسين بن علي سبط نبي الإسلام محمد بن عبدالله.

وقال قائد عمليات كربلاء ا، الفريق الركن علي الهاشمي، في مؤتمر صحفي مشترك، إن "قيادة عمليات كربلاء، عقدت مؤتمراً أمنياً لوضع خطة لشهر محرم الحرام، بإشراف شخصي من قبل رئيس الوزراء".

وأضاف، أنه "تم فتح طرق إضافية باتجاه كربلاء، من بينها طريق يمتد من العاصمة بغداد إلى جرف النصر، ومن ثم إلى كربلاء، ويكون محاذياً إلى طريق بابل، ويساعد على حركة الزوار من المحور الشمالي".

ولفت إلى أن "قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وطيران الجيش والقوة الجوية، ستصل إلى كربلاء، وسيتم عقد مؤتمر خاص يبدأ من يوم 1 محرم إلى يوم 13 من الشهر الحرام".

وأكد أن "التنسيق سيكون مع محافظة كربلاء المقدسة، سواء في ما يتعلق بالجانب الأمني أو نقل الزائرين والخدمات المقدمة"، لافتاً إلى أن "الطرق جميعها مفتوحة ولا توجد أي قطوعات، وستكون هناك خطة نقل، إذ تم التنسيق مع الوزارات الخدمية لنقل الزائرين إلى محافظاتهم من أجل تسهيل تنقل الزائرين".

من جانبه، قال مدير مركز عمليات وزارة الداخلية، اللواء الركن عزيز هاشم، خلال المؤتمر: إن "هناك توجيهاً واضحاً من قبل وزير الداخلية، بوضع جميع الإمكانات بيد قيادة عمليات كربلاء لغرض إنجاح الزيارة".

وأكد، أن "هناك اهتماماً واضحاً في هذا المجال، وتمت الاستفادة من الزيارات المليونية السابقة، ووضعنا معالجات كبيرة في هذا الاتجاه".

كما أشار هاشم إلى أن "وزير الداخلية، سيعقد مؤتمراً أمنياً يوم غد الأحد، مع جميع القطاعات التابعة للوزارة، لتوفير متطلبات خطة شهر محرم الحرام كافة".

بدوره، قال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، خلال المؤتمر: إن "جميع المهام توزعت خلال هذا المؤتمر، على القطاعات سواء من الدفاع أو الداخلية أو الحشد الشعبي ضمن قاطع مسؤولية محافظة كربلاء ومن السيطرات الخارجية إلى مركز المدينة".

ولفت زويني الى أن "هناك فعاليات ستكون لهذه القطاعات، سبقتها عمليات قبل 5 أيام وتستمر حتى الثامن من شهر محرم المحرام، وحققت نتائج جيدة، وهي ضمن جدول وضع من قبل قيادة العمليات وقيادة الشرطة".

ونوه إلى أن "الخطة تم رفدها بقطاعات كبيرة من قبل وزارة الداخلية بقوات حفظ القانون وأفواج الطوارئ لإسناد القطاعات الموجودة".

وأكد أن "هناك طرقاً واسعة في المحافظة تم فتحها ستقلل من الزحامات وتسهيل دخول الزائرين ضمن إجراءات أمنية مشددة، وسيتم فتح سيطرات في الطريق تشترك فيها عناصر أمنية واستخباراتية".