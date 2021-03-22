عمليات كربلاء تحذر من محاولة جهتين تعكير مراسم زيارة دينية

شفق نيوز/ حذر قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي غازي الهاشمي، يوم الاثنين، محاولة "جماعات إرهابية وخارجين عن القانون" تعكير مراسم زيارة دينية يحييها الشيعة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات كربلاء قامت بتكثيف عملياتها العسكرية وجهدها الاستخباراتي من أجل تأمين الحدود الخارجية لمحافظة كربلاء، استعداداً لإحياء زيارة النصف من شعبان (مولد الإمام المهدي)".

وأشارت الوزارة إلى "نشر الكمائن والدوريات والعمليات الإستباقية للبحث والتفتيش في الهضاب والقصبات الممتدة في الجهة الغربية من المحافظة".

من جانبه أكد قائد عمليات كربلاء وفقا للبيان "ضرورة تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون الذين يريدون تعكير صفو المراسم الشعبانية".

وتصادف زيارة النصف من شهر شعبان الهجري، في يوم 29 من شهر آذار الجاري، حيث يتوجه المسلمون الشيعة إلى زيارة مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.