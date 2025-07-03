عمليات قبض "دامية".. الداخلية تسرد تفاصيل الاشتباكات مع مروجي مخدرات بمحافظتين

شفق نيوز – بغداد/ بابل

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، مقتل منتسب بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وشخص آخر "لا يزال موقفه القانوني قيد التحقق"، وإصابة أحد الضباط بجروح خلال تنفيذ عمليتين على تاجري مخدرات بمحافظتي بابل وبغداد، أسفرتا عن مقتل المتهمين الاثنين بعد الاشتباك المسلح معهما.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه أن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نفذت عمليتين نوعيتين في محافظتي بابل وبغداد، أسفرتا عن القضاء على عدد من المتورطين في تجارة السموم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بعض الملابسات التي رافقت إحدى العمليتين".

وعن العملية في محافظة بابل، أوضحت الوزارة أن "مفارز مديرية مكافحة مخدرات بابل نفّذت عملية نوعية لملاحقة أحد تجار المخدرات، وبعد حصول اشتباك مسلح، تم القضاء على الهدف المطلوب، وأسفر الاشتباك أيضاً عن استشهاد أحد منتسبي المديرية وإصابة أحد الضباط بجروح".

وأضافت، أنه "خلال العملية، تم قتل شخص آخر لا يزال موقفه القانوني قيد التحقق، وعلى إثر ذلك وجّه وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق عليا للتأكد من ملابسات مقتله، وما إذا كان من المطلوبين أو من المتواجدين في مكان الحادث بالخطأ".

وأكدت الوزارة، أنها "تتعامل مع الحادثة بأعلى درجات الشفافية، وبما ينسجم مع أحكام القانون وحقوق الإنسان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً".

وعن العملية الثانية في بغداد، قالت الوزارة، إن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكّنت من تعقب أحد تجار المخدرات الخطرين في منطقة الطوبجي ببغداد، وجرى اشتباك مسلح أسفر عن مقتله على الفور، دون وقوع خسائر في صفوف قواتنا الأمنية".

واختتم البيان بالقول، إن "وزارة الداخلية، إذ تنعى شهيد الواجب وتواسي ذويه، وتتابع الحالة الصحية لضابطها المصاب، تؤكد في الوقت ذاته أن معركتها ضد تجار السموم مستمرة بقوة القانون، وبروح المسؤولية والمهنية، وستُعرض نتائج التحقيقات بشفافية فور اكتمالها".