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حشد ديالى يطلق عملية من خمسة محاور لملاحقة داعش في جبال حمرين

Category: أمـن

Date: 2021-11-03T06:31:03+0000
حشد ديالى يطلق عملية من خمسة محاور لملاحقة داعش في جبال حمرين

شفق نيوز/أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية تفتيش من خمسة محاور لملاحقة تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين، مبينة ان، العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول التنظيم وتدمير مخابئه.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان " ألوية الحشد الشعبي شرعت في تمام الساعة 600 بعملية أمنيّة واسعة وبخمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم / قضاء الخالص في ديالى "، مبينا ان " العملية انطلقت بمشاركة الألوية ( الأول – 4- 23 – 24 – 110- ولواء نداء ديالى وبإسناد صنوف وخدمات قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وكذلك بمشاركة معاونيات الهيئة ( الاستخبارات و الدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات للحشد الشعبي)".

وأضاف ان "العملية اطلقت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة ناحية الرشاد في قضاء المقدادية" مببنا ان "العملية تواصل تقدمها باندفاع جيد وبقطعات راجلة نظرا الى التضاريس الجغرافية المعقدة للمنطقة ووعورة الأرض الجبلية وبإسناد طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبي".

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