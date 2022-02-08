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عمليات ديالى تطلب تعزيزات اضافية من الحشد للقضاء على التحركات "المريبة"

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T07:56:16+0000
عمليات ديالى تطلب تعزيزات اضافية من الحشد للقضاء على التحركات "المريبة"

شفق نيوز/ عقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقادة الحشد والقوات الأمنية، الثلاثاء، اجتماعًا امنيًا في قيادة عمليات ديالى لمناقشة الوضع الأمني في محافظة ديالى وايجاد الحلول السريعة لمعالجة الوضع الأمني.

وطالب قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران خلال الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس الهيئة بـ"تعزيز ديالى بقوات إضافية من الحشد للقضاء على اي تحركات مريبة ومسك المحافظة بشكل جيد"، مشيداً بتواجد قطعات الحشد الشعبي في المحافظة وعدها "مفتاح حل استقرار الوضع الأمني في ديالى".

من جانبه أكد رئيس الهيئة على "ضرورة اعتماد الجهد الاستخباري في ديالى والذهاب نحو الحلول التي تغلق الطريق على داعش الذي قد يستغل أي حاضنات داخل المدن والقرى في مركز ديالى وأطرافها".

ووصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى محافظة ديالى، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الامن وملاحقة فلول داعش.

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