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عمليات بغداد: هذه حقيقة "حالة الإنذار" وإغلاق الخضراء

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T14:32:19+0000
عمليات بغداد: هذه حقيقة "حالة الإنذار" وإغلاق الخضراء

شفق نيوز/ اوضحت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، حقيقة اغلاق طرق وجسور قريبة من المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة ، مع قرب حلول الذكرى الاولى لاحتجاجات تشرين.

وقال مصدر في القيادة لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي نشرت في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عمليات بغداد الليلة باغلاق عدد من الجسور والطرق القريبة من المنطقة الخضراء في الذكرى الاولى لتظاهرات ٢٥ تشرين الاول غير صحيحة".

وأضاف أن "انتشار القوات الامنية في شوارع بغداد امر طبيعي ولا يوجد اي حالة لاعلان انذار ج (حالة الإنذار القصوى) للقوات الامنية".

وكشف مصدر أمني، امس الخميس، دخول قوات الأمن العراقية بدءاً من اليوم الجمعة حالة الإنذار على خلفية الاحتجاجات الشعبية المرتقبة الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية ستدخل حالة الانذار العادي صباح الجمعة استعداداً للتظاهرات التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل".

وكان ناشطون قد دعوا إلى الخروج باحتجاجات حاشدة يوم الأحد المقبل في الذكرى السنوي الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات بالعراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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