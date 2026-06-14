عمليات بغداد: لا مظاهر مسلحة وعدم قطع الطرق خلال خطة محرم والأربعينية

شفق نيوز- بغداد

شددت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأحد، على منع المظاهر المسلحة وعدم قطع أي طريق خلال تنفيذ الخطة الأمنية لشهر محرم والزيارة الأربعينية.

جاء ذلك خلال ترؤس قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة، مؤتمراً "تنظيمياً تنسيقياً" في مقر قيادة العمليات، لمناقشة الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بشهر محرم وزيارة الأربعين وآلية تنفيذها في أيام وليالي عاشوراء.

وجرى المؤتمر بحضور نائبي القائد لشؤون الدفاع والداخلية ورئيس الأركان وقادة الفرق ومديري المديريات والأجهزة والوكالات الاستخبارية وعدد من ضباط هيئة الركن.

وبحسب بيان لقيادة العمليات ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكد خليفة خلال المؤتمر على رفع الجاهزية والاستعداد القتالي للقطعات والاستمرار بالعمليات الاستباقية للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي في جميع قواطع المسؤولية.

وشدد على اتخاذ تدابير الحيطة والحذر كافة، وتكثيف الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات لمنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين وتعكير صفو الشعائر.

وأكد قائد عمليات بغداد منع المظاهر المسلحة تحت أي عنوان وعدم قطع اي طريق خلال تنفيذ الخطة الامنية المُعدة لشهر محرم والزيارة الأربعينية، والتأكيد على الجانب التنظيمي للمواكب الحسينية والخدمية ومنع نصبها على الجسور وأنهر الطرق والحفاظ على انسيابية حركة السير المرورية في جميع مناطق العاصمة.

وشدد على تدقيق مصادر تقديم الخدمات "وجبات الطعام أو العلاجات الصحية" وأن تكون من خلال المواكب المرخصة والجهات المخولة بذلك.

وطالب أيضاً بتأمين الحماية للأماكن المقدسة ودور العبادة "الجوامع والحسينيات" التي تقام فيها مجالس العزاء والشعائر الحسينية وتسيير الدوريات الراجلة والآلية داخل المناطق والأحياء السكنية.

ودعا خليفة إلى التنسيق العالي مع الدوائر والمؤسسات الحكومية وهيئات المواكب الحسينية لتدقيق إجراءات السلامة والأمن لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الشهر.

وأوصى بتواجد المفارز الطبية الثابتة والجوالة وعجلات (الإطفاء - المرور - النجدة) في التقاطعات والأماكن المكتظة بالمواطنين والمواكب الحسينية لمعالجة الحالات الطارئة.

وإجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين وأصحاب المواكب الحسينية فيما يخص الشائعات والظواهر السلبية وسبل معالجتها بالتعاون مع القوات الأمنية وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 911 أو الخطوط الخاصة بقيادة العمليات: 07730009708.