عمليات بغداد: لا حظر للتجوال في العاصمة

شفق نيوز/ نفت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة عن فرض حظر للتجوال في العاصمة على خلفية الأحداث الجارية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عن فرض حظر للتجوال داخل العاصمة بغداد".

وأضافت "تؤكد القيادة انها مستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم من خلال فتح ممرات اكثر في نقاط التفتيش وحسب تطورات الوضع الأمني الراهن".

وشهدت بغداد منذ ظهر اليوم قطعاً للعديد من الشوارع والجسور الحيوية وسط العاصمة وأطرافها عقب خروج تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير احتجاجاً على عقد مجلس النواب لجلسته، وللتعبير أيضاً عن رفضهم لتولي الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره، ويدعو إلى تشكيل حكومة بعيداً عن الأعراف السياسية المتبعة منذ تشكيل أول حكومة بعد العام 2003 والقائمة على أساس التوافق وتقاسم السلطات والمناصب بين المكونات العراقية.

وفي مقابل إصرار الصدر، يصرّ أيضاً الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري على أن يكون مرشح رئيس الحكومة من الكتلة الشيعية البرلمانية الأكبر عدداً، وطرح مرشحه محمد شياع السوداني لرئاستها، وهو ما أثار حفيظة التيار الصدري.