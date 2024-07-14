عمليات بغداد تُطيح بـ"داعشي" هارب ومتهمين بالخطف في العاصمة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم داعش، هارب شمالي العاصمة، متهمين اثنين بجرائم الخطف في منطقة المدائن.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تزامناً مع الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام وعمليات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية بهدف ملاحقة ماتبقى من العناصر الارهابية المنهزمة وتجفيف منابعها، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات الأمن /بغداد، بعملية نوعية، من إلقاء القبض على ارهابي ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي".

ولفتت إلى أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وبعد تطويق مكانه ونصب كمين محكم له تم اعتقاله في إحدى مناطق شمال العاصمة بغداد".

وبينت القيادة أنه "تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون".

في حين أشارت إلى أنهر"‏‎بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة عدد من المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال أوامر القبض القضائية وبعمليتين نوعيتين منفصلتين، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وأمن/قيادتنا، بالاشتراك مع القوة الماسكة، من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 421 ق.ع خطف، بعد استدراجهم لكمائن محكمة نصبت لهما في منطقة (المدائن) بجانب الرصافة وتسليمها إلى جهة الطلب".

وتابعت القيادة: "نهيب بالمواطنين الكرام المتضررين من تلك الاعمال الاجرامية، التبليغ عن أية حالة خطف بالاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بخلية مكافحة الخطف في قيادة عمليات بغداد (07716717771) مع ضمان عدم كشف هوية المتصل والمعلومات التي أدلى بها".