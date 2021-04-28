عمليات بغداد توعز بـ"الجهوزية العليا والاستعداد القتالي"والأنبار تطيح بـ3 إرهابيين

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، يوم الاربعاء، ببقاء جميع القطعات في اعلى الجهوزية والاستعداد القتالي.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً أمْنياً فِي مَقَرِّ القِيادَة بحضور قادة الفرق والتشكيلات المرتبطة بالقيادة، ومدراء الأجهزة الأمنية، ومدير الدفاع المدني لقاطعي الكرخ والرصافة، ومديري مرور الكرخ والرصافة، وضباط هيئة ركن القيادة".

وأكد قائد العمليات على "متابعة تنفيذ توجيهات القيادة بشكل دقيق ومهني، والتشديد على بقاء جميع القطعات في اعلى الجهوزية والاستعداد القتالي".

وشدد قائد العمليات على "أهمية التعامل الإنساني مع الحالات الطارئة، فضلاً عن التاكيد في تنفيذ توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة فيما يتعلق بالوقاية من جائحة كورونا".

وفي الانبار، اعلن قائد العمليات اللواء ناصر الغنام عن القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب والعثور على كدسين للمتفجرات ومضافة لتنظيم داعش في صحراء الرطبة".