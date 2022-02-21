عمليات بغداد توجه بعدم قطع أي طريق باستئناء خط سير زائري الإمام الكاظم

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، يوم الإثنين، بعدم قطع أي طريق باستئناء خط سير زائري الإمام الكاظم.

جاء ذلك خلال ترؤسه مؤتمراً أمنياً في مقر القيادة بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة.

وناقش الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية/ ذكرى استشهاد الامام الكاظم، والتي تشترك فيها كافة مفاصل القوات الأمنية من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والوكالات والأجهزة الاستخبارية".

وأكد قائد العمليات على "تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد، اضافة الى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وفق قاعدة بيانات المطلوبين".

وشدد الفريق الركن احمد سليم، على "تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات، وعدم قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين والتركيز الشديد على اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الأذى بالزوار".

وأشار قائد العمليات الى "ضرورة التنسيق العالي بين القطعات الأمنية والجهات الساندة، وذلك لتقديم الخدمات للزائرين طيلة فترة الزيارة".