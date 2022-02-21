سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عمليات بغداد توجه بعدم قطع أي طريق باستئناء خط سير زائري الإمام الكاظم

Category: أمـن

Date: 2022-02-21T14:27:32+0000
عمليات بغداد توجه بعدم قطع أي طريق باستئناء خط سير زائري الإمام الكاظم

شفق نيوز/ وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، يوم الإثنين، بعدم قطع أي طريق باستئناء خط سير زائري الإمام الكاظم.

جاء ذلك خلال ترؤسه مؤتمراً أمنياً في مقر القيادة بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة.

وناقش الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية/ ذكرى استشهاد الامام الكاظم، والتي تشترك فيها كافة مفاصل القوات الأمنية من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والوكالات والأجهزة الاستخبارية".

وأكد قائد العمليات على "تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد، اضافة الى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وفق قاعدة بيانات المطلوبين".

وشدد الفريق الركن احمد سليم، على "تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات، وعدم قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين والتركيز الشديد على اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الأذى بالزوار".

وأشار قائد العمليات الى "ضرورة التنسيق العالي بين القطعات الأمنية والجهات الساندة، وذلك لتقديم الخدمات للزائرين طيلة فترة الزيارة".

related

الشروع بتنفيذ خطة زيارة الكاظمية والإطاحة بمتهمين في عدة محافظات

Date: 2021-03-07 07:53:51
الشروع بتنفيذ خطة زيارة الكاظمية والإطاحة بمتهمين في عدة محافظات

عمليات بغداد تنوه إلى فتح طريق فرعي لفك الاختناقات المرورية

Date: 2021-04-19 08:19:19
عمليات بغداد تنوه إلى فتح طريق فرعي لفك الاختناقات المرورية

السلطات الامنية تقرر منع سير عجلات الحمل في طريق بغداد - ديالى

Date: 2019-06-10 11:53:54
السلطات الامنية تقرر منع سير عجلات الحمل في طريق بغداد - ديالى

عمليات بغداد تحذر بعد تعرضها لهجوم "مباشر"

Date: 2020-03-06 13:11:08
عمليات بغداد تحذر بعد تعرضها لهجوم "مباشر"

تحرير مختطف والاطاحة بخاطفيه بكمين أمني في بغداد.. صور

Date: 2021-08-31 07:06:17
تحرير مختطف والاطاحة بخاطفيه بكمين أمني في بغداد.. صور

صور.. تحصينات أمنية في محيط بغداد لإحباط الهجمات الإرهابية

Date: 2022-02-13 08:32:30
صور.. تحصينات أمنية في محيط بغداد لإحباط الهجمات الإرهابية

قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل واسباب هجوم الرضوانية

Date: 2020-11-09 13:55:56
قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل واسباب هجوم الرضوانية

عمليات بغداد توعز بـ"الجهوزية العليا والاستعداد القتالي"والأنبار تطيح بـ3 إرهابيين

Date: 2021-04-28 11:07:12
عمليات بغداد توعز بـ"الجهوزية العليا والاستعداد القتالي"والأنبار تطيح بـ3 إرهابيين