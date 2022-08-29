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عمليات بغداد توجه بتعزيز الحماية للمصارف والدوائر الحكومية ومقار الاحزاب

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T13:25:52+0000
عمليات بغداد توجه بتعزيز الحماية للمصارف والدوائر الحكومية ومقار الاحزاب

شفق نيوز/ وجهّت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للدوائر والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب السياسية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قيادة عمليات بغداد وجهت بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف ومكاتب الاحزاب وجميع مباني البنى التحتية".

وأضاف أن "قيادة العمليات أبلغت القادة الأمنيين بأن أي خطأ أو تقصير في الحماية سيتحمل المسؤولية القادة والآمرين".

وفي وقت سابق اليوم حوّل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في المنطقة الخضراء إلى اقتحام للقصر الحكومي والانتشار بشكل مكثف بالقرب من مؤسسات حكومية، وذلك بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به.

وعلى خلفية ذلك، أدان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، داعياً زعيم التيار مقتدى الصدر إلى سحب أنصاره واحترام هيبة الدولة.

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