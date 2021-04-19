عمليات بغداد تنوه إلى فتح طريق فرعي لفك الاختناقات المرورية

شفق نيوز / نوهت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، إلى فتح طريق فرعي لفك الاختناقات المرورية الحاصلة في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد العمليات، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، وجه بفتح الطريق (الحولي) القريب من علوة الرشيد جنوبي بغداد".

وأهابت بالمواطنين "اتباع توجيهات رجال المرور، واتخاذ هذا الطريق كإجراء يسهم في تخفيف حدة الاختناقات المرورية الحاصلة في المنطقة".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، خلال ساعات رفع الحظر الوقائي، اختناقات مرورية كبيرة في معظم مناطقها، وما يزيد من شدة الاختناقات قيود كورونا المتبعة هناك والمتمثلة ببدء الحظر عند الساعة السابعة من مساء كل يوم، والجمعة والسبت يكون الحظر فيهما شاملا.