عمليات بغداد تمنع دخول مواد البناء للأراضي الزراعية جنوبي العاصمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قيادة عمليات بغداد أصدرت أمراً بمنع إدخال المواد الإنشائية إلى الأراضي الزراعية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قيادة العمليات أصدرت أمراً يقضي بمنع دخول أي مواد بناء إلى الأراضي الزراعية في منطقة الدورة جنوبي بغداد، لمنع تجريف تلك الأراضي.

وأشار المصدر إلى أن هذا التوجيه يأتي بناءً على توجيهات أمانة بغداد المتعلقة بمنع تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية.

وتضم منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، مساحات واسعة من البساتين والأراضي الزراعية التي جرى ويجري تجريفها وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية، وشهدت هذه الظاهرة انتشاراً واسعاً في بغداد والعديد من المحافظات العراقية.