عمليات بغداد تلقي القبض على 14 متهما بواسطة "سيطرات مفاجئة"

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة، القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة تلقي القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم ضبط بحوزته (360 بطاقة صرف آلي/ماستر كارد) بدون تخويل، وآخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة، فيما تم الاستيلاء على (9) مسدسات وبندقيتين اثنتين، بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها وكمية من الأدوية المنتهية الصلاحية".

واشار البيان إلى "حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، لافتا إلى أن "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة (الوقتية) في جانبي الكرخ والرصافة خلال (24) ساعة الماضية".