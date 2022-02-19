عمليات بغداد تعيد فتح طريق مغلق لأكثر من 8 سنوات (صور)

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، إعادة فتح طريق مغلق منذ أكثر من 8 سنوات، فيما أكدت إشرافها على حملة الصيانة والادامة لجسر الكريعات العائم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهد الهندسي أعاد فتح شارع الشيخ ضاري في زقاق ( ٣ ، ٧ ) بالقرب من مركز شرطة الكرخ ضمن منطقة اليرموك في جانب الكرخ، على ضوء المناشدات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي وللحد من الزحامات والتخفيف عن كاهل المواطنين".

وأوضحت أن "هذا الشارع مغلق منذ اكثر من 8 سنوات لدواعٍ أمنية سابقاً".

وأضافت القيادة في بيانها، أنها أشرفت على "إجراء أعمال الصيانة والادامة لجسر الگريعات العائم من قبل دائرة الطرق والجسور، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذكرى الزيارة الرجبية للإمام موسى بن جعفر".

وأشارت إلى أن عملية الصيانة شملت "إزالة الترسبات بين البونتونات وصيانة مفاصل الجسر الثابتة والمتحركة، إضافة إلى توتير أسلاك السحب وإدامة المصد السلكي للأجسام العائمة في الجسر".