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عمليات بغداد تعلن نجاح خطتي رمضان والعيد وإحباط محاولات استهداف العاصمة

Category: أمـن

Date: 2022-05-06T13:42:28+0000
عمليات بغداد تعلن نجاح خطتي رمضان والعيد وإحباط محاولات استهداف العاصمة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، مشيرة الى احباط محاولات استهداف العاصمة وتجمعات المواطنين.

وأكدت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انتهاء خطتها المرسومة لتأمين الحماية خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر والتي اُعدت لحفظ الأمن في العاصمة بغداد دون حدوث اي خرق أمني وذلك بمشاركة قطعات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة والوكالات الاستخبارية، ومساندة الدوائر الحكومية الخدمية".

واشارت الى "توفير الأمن لحشود المواطنين الذين خرجوا لتأدية طقوسهم الدينية في دور العبادة ومختلف نشاطاتهم الإجتماعية والثقافية خلال شهر رمضان والحدائق العامة والأماكن الترفيهية خلال أيام العيد".

وتابعت أن "ذلك ذلك باشراف ميداني من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وبتواجد مستمر للقادة والآمرين على رأس قطعاتهم والتي نتج عنها احباط محاولات العدو في تحقيق أهدافه الخبيثة في استهداف العاصمة بغداد والدخول لتجمعات المواطنين وقبر أحلامه المريضة على مناطق محيط العاصمة".

ولفتت القيادة الى أنه "وبجهود استخبارية دقيقة تم قتل عدد من الانتحاريين وتفجير احزمتهم الناسفة وعلى رأسهم الإرهابي محمد صدام مسؤول ملف الانتحاريين، بعد أن راهنت بهم عصابات الشر والجريمة داعش الإرهابية في النيل من أبناء شعبنا الأمن بغزوات مزعومة خلال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك".

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