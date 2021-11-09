عمليات بغداد تعلن مقتل انتحاري بعملية استخبارية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، يوم الثلاثاء، عن قتل انتحاري خلال عملية استخبارية شمالي بغداد.

وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواته تمكنت "من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد، بعد متابعة ورصد تحركاته، وتفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي".

وأضاف أن ذلك جاء "بعملية نوعية وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وعلى ضوء معلومات دقيقة تمكنت قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء".