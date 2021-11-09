سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عمليات بغداد تعلن مقتل انتحاري بعملية استخبارية

Category: أمـن

Date: 2021-11-09T06:16:47+0000
عمليات بغداد تعلن مقتل انتحاري بعملية استخبارية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، يوم الثلاثاء، عن قتل انتحاري خلال عملية استخبارية شمالي بغداد.

وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواته تمكنت "من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد، بعد متابعة ورصد تحركاته، وتفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي".

وأضاف أن ذلك جاء "بعملية نوعية وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وعلى ضوء معلومات دقيقة تمكنت قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء".

related

اعتقال مصري حاول تنفيذ عملية "انتحارية" جنوبي العراق

Date: 2020-11-26 09:48:00
اعتقال مصري حاول تنفيذ عملية "انتحارية" جنوبي العراق

أمر وزاري بتعيين مسؤول أمني جديد في قيادة عمليات بغداد

Date: 2021-01-22 16:43:56
أمر وزاري بتعيين مسؤول أمني جديد في قيادة عمليات بغداد

بعد محاصرته .. انتحاري يفجر نفسه جنوب سامراء

Date: 2021-06-29 21:37:04
بعد محاصرته .. انتحاري يفجر نفسه جنوب سامراء

عمليات بغداد تكشف خطتها ليوم "ذكرى الاغتيال": نشهد تطوراً كبيراً

Date: 2021-01-02 20:24:52
عمليات بغداد تكشف خطتها ليوم "ذكرى الاغتيال": نشهد تطوراً كبيراً

سقوط جنديين عراقيين ضحايا باحباط هجوم انتحاري على المواكب الحسينية في بغداد

Date: 2021-08-09 10:18:41
سقوط جنديين عراقيين ضحايا باحباط هجوم انتحاري على المواكب الحسينية في بغداد

معلومات استخباراتية.. انتحاري في طريقه لاستهداف معتصمي الخضراء

Date: 2021-11-08 14:20:06
معلومات استخباراتية.. انتحاري في طريقه لاستهداف معتصمي الخضراء

استنفار أمني في طوزخورماتو بحثاً عن "انتحاري"

Date: 2021-09-14 05:39:40
استنفار أمني في طوزخورماتو بحثاً عن "انتحاري"

هجومان يستهدفان أرتال منسحبة للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2020-09-14 19:32:38
هجومان يستهدفان أرتال منسحبة للتحالف الدولي جنوبي العراق